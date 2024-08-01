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В Россию привезли 171-сильный полноприводный кроссовер нового поколения от Toyota

В России стартовали продажи нового поколения Toyota Venza за 4 млн рублей

Российский дилер по параллельному импорту привез в страну Toyota Venza актуального второго поколения по цене 3 950 000 руб. Автомобиль представлен в версии Extreme Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 171 л. с. и АКП. Привод полный.

Toyota Venza
Toyota Venza
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ГИД ПО КАСКО

Новое поколение Toyota Venza представили еще в 2020 году. Второе поколение автомобиля производится в Японии и Китае. Японская версия отличается от китайской слегка подкорректированным дизайном передней части.

Интерьер Toyota Venza
Интерьер Toyota Venza

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В Россию привезли китайскую Venza. В оснащение входят проекционный дисплей, панорамная крыша, автоматический климат-контроль, сиденья с вентиляцией и цифровое зеркало заднего вида, а также набор электронных помощников.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 7455
01.08.2024
Фото:Toyota
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