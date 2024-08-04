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Китайский кроссовер по цене 1,2 млн и с запасом хода 1100 км – как вам такое?

Цена Wuling Starlight S начинается с 14 100 долларов США

2 августа китайская Wuling официально открыла предварительную продажу своего кроссовера Starlight S, стартовая цена которого составляет 102 800 юаней (14 100 долларов США или 1,2 млн рублей), доступного в гибридном и чисто электрическом вариантах.

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Подключаемая гибридная версия предлагает запас хода 60 км и 130 км на чистом электричестве (CLTC), а также полный запас хода 1100 км при полном топливном баке и полной зарядке. Чисто электрический вариант обеспечивает запас хода 510 км.

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Габариты Wuling Starlight 4745/1890/1680 мм, колесная база 2800 мм. Это среднеразмерный кроссовер, созданный базе платформы Tianyu D.

Функции помощи водителю включают автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения, распознавание дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль на полной скорости.

Внутри кабины установлена 8,8-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый плавающий центральный экран мультимедиа.

Вся серия оснащена шестью подушками безопасности, электронной системой контроля устойчивости и функцией Auto Hold.

Вариант подключаемого гибрида оснащен гибридной системой с расходом топлива 3,9 л/100 км (NEDC) или 4,98 л/100 км (WLTC). Она включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с. и электродвигатель мощностью 150 кВт (201 л. с.).

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Предлагаются две емкости аккумуляторных батарей: 9,5 кВт·ч и 20,5 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на чистой электроэнергии в 60 км и 130 км соответственно.

Чисто электрический вариант оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт и литий-железо-фосфатным аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 510 км.

Согласно заявлению официального представителя, зарядка в течение 15 минут с использованием технологии зарядки 2C пополняет запас электричества на 200 км пробега.

Официальный запуск продаж авто ожидается в конце этого месяца.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 1557
04.08.2024
Фото:Autohome
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