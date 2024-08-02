Когда нужно срочно заехать на «сход-развал» — объясняем

Автоэксперт назвал оптимальный срок для проверки углов установки колес

Процедуру регулировки углов установки колес на автомобиле, в простонародье – «сход-развал», обязательно нужно проводить после ремонта подвески. Таким советом поделился руководитель отдела качества продукции и технического обучения компании «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов.

«Новые узлы имеют немного другие геометрические размеры по сравнению со старыми и изношенными. Поэтому проверку и регулировку углов установки колес рекомендуется выполнять после любого ремонта или замены элементов подвески», – уточнил эксперт.

Павлов подчеркивает, что сход-развал нужно проверить даже после несложных процедур, таких как замена сайлентблоков и шаровых опор. Дело в том, что параметры установки колес имеют очень точное значение, которые нужно соблюдать.

В зависимости от конструкции автомобиля регулировке могут подлежать развал, схождение и кастер (продольный наклон оси поворота автомобиля. – Прим.ред.) либо некоторые из этих параметров, резюмирует Павлов.

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Источник: auto.mail.ru