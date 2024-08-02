Итало-китайский бренд перенес дебют своего кроссовера в РФ: известны новые сроки

Российскую премьеру китайского кроссовера SWM G03F перенесли на осень

Итало-китайская марка SWM отложила дебют своего гибридного кроссовера G03F на российском рынке. Автомобиль планировали вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень 2024 года, сообщили в китайской компании.

В Китае G03F продают как Big Tiger. Его габариты 4605×1815×1810 мм. Салон – 5- или 7-местный.

SWM G03F

В базовой комплектации автомобиль оснащен атмосферным мотором 1,5 литра (110 л.с.; 155 Нм) и 5-ступенчатой МКП.

В гибридной версии силовая установка на базе 1,5-литрового мотора (102 л.с.; 126 Нм) работает в качестве генератора для батареи емкостью 8,8 кВт⋅ч, питающей электромотор (143 л.с. и 210 Нм). На электротяге кроссовер может проехать 46 км (по WLTC).

В Китае автомобиль в базе в рублевом эквиваленте стоит 700 тысяч рублей, стоимость гибрида начинается от 1,2 млн рублей.

SWM G03F

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Источник: «Известия»