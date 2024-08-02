Итало-китайский бренд перенес дебют своего кроссовера в РФ: известны новые сроки
Итало-китайская марка SWM отложила дебют своего гибридного кроссовера G03F на российском рынке. Автомобиль планировали вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень 2024 года, сообщили в китайской компании.
В Китае G03F продают как Big Tiger. Его габариты 4605×1815×1810 мм. Салон – 5- или 7-местный.
В базовой комплектации автомобиль оснащен атмосферным мотором 1,5 литра (110 л.с.; 155 Нм) и 5-ступенчатой МКП.
В гибридной версии силовая установка на базе 1,5-литрового мотора (102 л.с.; 126 Нм) работает в качестве генератора для батареи емкостью 8,8 кВт⋅ч, питающей электромотор (143 л.с. и 210 Нм). На электротяге кроссовер может проехать 46 км (по WLTC).
В Китае автомобиль в базе в рублевом эквиваленте стоит 700 тысяч рублей, стоимость гибрида начинается от 1,2 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Известия»