Водители такси массово пересаживаются на отечественные авто

АВТОВАЗ: с начала 2024 года сервису «Яндекс» поставлено примерно 5 тысяч Lada

Отечественный производитель АВТОВАЗ с начала текущего года поставил сервису «Яндекс» порядка 5000 автомобилей Lada. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти предприятия Александр Виноградов.

В ходе своего выступления на сессии XII Международного Евразийского форума «Такси» (МЕФТ) он уточнил, что примерно 10 тысяч машин до конца года передадут и другим сервисам.

«Взаимодействие с "Яндексом" нам по этому году уже дало порядка 5 тысяч автомобилей, которые мы уже поставили. Если все это масштабировать, будет порядка 10 тысяч (по году - ИФ). И это всего лишь 1-2% по большому счету от нашей годовой производственной программы - в этом году 500 с лишним тысяч автомобилей будет произведено», – уточнил топ-менеджер.

Lada Largus

При этом Виноградов отметил, что доля Lada в таксопарках российских мегаполисов пока невелика относительно иномарок. В таксопарках большую долю составляют китайские автомобили, особенно в дорогих ценовых сегментах.

«Lada, к сожалению, пока не может уверенно занять нишу даже в тарифе "эконом", если говорить про Москву, про Петербург. Однако вся страна в такси использует популярные модели Granta и Vesta. При этом в нашем представлении Granta – это, сегмент тарифа "эконом" для таксопарка регионов; Vesta – это, "комфорт", "комфорт-плюс". В сентябре у нас выходит Aura, которую мы рассматриваем как вариант для тарифа "бизнес"», – подчеркнул Виноградов.

Ранее представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский рассказал, что выпуск Lada в первом полугодии 2024 года вырос на 73% и составил 235,8 тыс единиц. Этот показатель превысил данные всего 2022 года, причем продажи Lada в РФ за тот же период выросли на 51,5% (217 631 штук).

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Источник: interfax.ru