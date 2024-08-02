У старой машины маленький пробег: в чем подвох и стоит ли покупать?

Эксперт Рязанов предупредил о рисках покупки старой машины с небольшим пробегом

Возрастные машины с небольшим пробегом не стоит рассматривать в качестве покупки, потому что у них, как правило, изношен двигатель. Таким советом поделился технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Он подчеркнул, что разница между годом выпуска авто и показателями одометра должна насторожить. Хотя это не значит, что пробег скручен, отмечает эксперт, у коллекционных ретро-машин год выпуска тоже не сопоставим с пробегом. Но в случае с современным автомобилем разница между годом производства и показаниями одометра играет большое значение, отмечает Рязанов.

«Во-первых, пробег может быть скручен, даже несмотря на то, что в современных машинах сделать это непросто. Кроме того, авто, которое редко использовалось, скорее всего, и обслуживалось нечасто. А это чревато недостаточным количеством технических жидкостей, соответственно, некорректной работой узлов и агрегатов», – объясняет эксперт.

К тому же нечастые поездки чреваты тем, что топливо не сгорает полностью, а частично стекает по стенкам камер сгорания и попадает в масло. Это провоцирует повышенное трение деталей и их износ, предупреждает Рязанов. Поэтому перед покупкой такой модели желательно детально установить всю историю ее эксплуатации, резюмировал эксперт.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rg.ru