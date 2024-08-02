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Этот кроссовер признали самым качественным премиальным автомобилем из Китая

Voyah Free занял первое место среди поставляемых в РФ премиальных гибридных авто

Государственная китайская ассоциация AQSIQ Auto провела исследование и составила рейтинг качества премиальных машин китайских брендов. По итогам исследования, бренд Voyah занял лидирующую позицию в премиальном сегменте брендов, представленных в РФ, сообщили в пресс-службе марки.

Voyah Free
Voyah Free
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ГИД ПО КАСКО

В ходе исследования учитывались надежность, риски дефектов и неисправностей, качество сборки, безопасность и экологичность. Также во внимание принималось количество жалоб на неисправности и дефекты. Жалобы оценивались в штрафных баллах, они влияли на итоговую позицию машины в рейтинге качества.

Voyah Free
Voyah Free

Этот китайский «Мерседес» возглавил топ самых продаваемых машин на вторичке в РФ

В топ-3 вошли модели Мengshi M-HERO 917 (в России M-HERO 1), набравший 151 балл, и BYD U8 – 155 баллов. M-HERO, так же как и Voyah, является дочерним брендом корпорации Dongfeng – одного из лидеров китайского автопрома..

Внизу рейтинга оказались такие марки, как Li Auto, Lynk & Co, Aito, а также Wey.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба Voyah

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Voyah
Количество просмотров 85823
02.08.2024
Фото:Пресс-служба Voyah
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