Этот кроссовер признали самым качественным премиальным автомобилем из Китая

Voyah Free занял первое место среди поставляемых в РФ премиальных гибридных авто

Государственная китайская ассоциация AQSIQ Auto провела исследование и составила рейтинг качества премиальных машин китайских брендов. По итогам исследования, бренд Voyah занял лидирующую позицию в премиальном сегменте брендов, представленных в РФ, сообщили в пресс-службе марки.

Voyah Free

В ходе исследования учитывались надежность, риски дефектов и неисправностей, качество сборки, безопасность и экологичность. Также во внимание принималось количество жалоб на неисправности и дефекты. Жалобы оценивались в штрафных баллах, они влияли на итоговую позицию машины в рейтинге качества.

Voyah Free

В топ-3 вошли модели Мengshi M-HERO 917 (в России M-HERO 1), набравший 151 балл, и BYD U8 – 155 баллов. M-HERO, так же как и Voyah, является дочерним брендом корпорации Dongfeng – одного из лидеров китайского автопрома..

Внизу рейтинга оказались такие марки, как Li Auto, Lynk & Co, Aito, а также Wey.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Voyah