Полный привод, классический автомат — в Россию приехал новый надежный японский кроссовер

Российский дилер привез в страну новый кроссовер Suzuki S-Cross 2024

После длительного отсутствия, японский кроссовер третьего поколения, известный ранее как Suzuki SX4, снова доступен на отечественном рынке. И в этот раз он приехал с интересным сочетанием: классический автомат и полный привод.

Suzuki S-Cross 2024

Первыми обладателями новинки стали автосалоны «Рольф», которые уже предлагают Suzuki S-Cross в комплектации GL Elegance. Кроссовер в этой версии представляет собой «мягкий» гибрид: 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 129 л. с. дополнен стартер-генератором, который в течение непродолжительного времени добавляет к общей мощности еще 14 л. с. Это позволяет повысить топливную экономичность и снизить уровень выбросов.

Интерьер Suzuki S-Cross 2024

В дополнение к автомату и полному приводу, новый S-Cross также порадует владельца широким списком опций. Климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Цена на Suzuki S-Cross 2024 в комплектации GL Elegance составляет 3,95 млн рублей.

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Источник: Autonews