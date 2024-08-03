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Полный привод, классический автомат — в Россию приехал новый надежный японский кроссовер

Российский дилер привез в страну новый кроссовер Suzuki S-Cross 2024

После длительного отсутствия, японский кроссовер третьего поколения, известный ранее как Suzuki SX4, снова доступен на отечественном рынке. И в этот раз он приехал с интересным сочетанием: классический автомат и полный привод.

Suzuki S-Cross 2024
Suzuki S-Cross 2024
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ГИД ПО КАСКО

Первыми обладателями новинки стали автосалоны «Рольф», которые уже предлагают Suzuki S-Cross в комплектации GL Elegance. Кроссовер в этой версии представляет собой «мягкий» гибрид: 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 129 л. с. дополнен стартер-генератором, который в течение непродолжительного времени добавляет к общей мощности еще 14 л. с. Это позволяет повысить топливную экономичность и снизить уровень выбросов.

Интерьер Suzuki S-Cross 2024
Интерьер Suzuki S-Cross 2024

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В дополнение к автомату и полному приводу, новый S-Cross также порадует владельца широким списком опций. Климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Цена на Suzuki S-Cross 2024 в комплектации GL Elegance составляет 3,95 млн рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 68007
03.08.2024
Фото:Suzuki
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