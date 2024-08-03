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Не забывайте моргать за рулем: россиянам рассказали, как сохранить зрение в дороге

Вождение вызывает перенапряжение глаз в связи с длительной фиксацией взора

Длительные поездки на автомобиле – неотъемлемая часть жизни многих из нас. Но за рулем, помимо внимательности и осторожности, важно помнить о собственном здоровье, а именно о зрении.

Врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» Светлана Андросова предупреждает: длительное нахождение за рулем может привести к перенапряжению глаз и даже снижению зрения.

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Во время движения мы пристально следим за дорогой, не отрывая взгляд от нее. Длительное время в одном положении, особенно в неблагоприятных условиях (низкая освещенность, слепящие блики, туман), приводит к усталости глаз.

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Погруженные в процесс вождения, мы зачастую забываем о том, что моргаем реже. Это приводит к высыханию слезной пленки, покрывающей роговицу глаза, что, в свою очередь, может вызвать неприятные ощущения сухости и дискомфорта. Кондиционер, работающий в автомобиле, тоже может способствовать пересыханию слезной пленки, усиливая эффект «сухого глаза».

Включите в свою привычку сознательно моргать чаще, чтобы увлажнять глаза. В случае сильного ощущения сухости можно использовать слезозаместители низкой вязкости, как отечественные, так и импортные. Не забывайте делать остановки во время долгих поездок. Выйдите из машины, сделайте небольшую разминку, чтобы улучшить кровообращение и снять усталость.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 93
03.08.2024
Фото:freepik / freepik
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