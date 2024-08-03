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Мошенник притворился главой Ferrari чтобы ограбить компанию: получилось ли?

С DeepFake Voice вор подделал голос Бенедетто Виньи и запросил перевод денег

В мире, где технологии стремительно развиваются, мошенники тоже не отстают. Последний случай, когда злоумышленник попытался украсть деньги у Ferrari, используя искусственный интеллект, наглядно демонстрирует, насколько хитрыми стали методы современных аферистов.

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История началась с телефонного звонка. Звонивший представился Бенедетто Виньей, главой Ferrari, и с характерным южно-итальянским акцентом попросил финансового директора компании срочно перевести крупную сумму денег на определенный счет. Звучало правдоподобно, но сотрудник Ferrari, будучи человеком предусмотрительным, заподозрил неладное.

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Чтобы проверить личность звонившего, он задал вопрос, ответ на который мог знать только настоящий Бенедетто Винья: как называется книга, которую тот ему недавно рекомендовал.

Мошенник, очевидно, не был готов к такой проверке. Он не смог ответить на вопрос и бросил трубку, оставив финансового директора Ferrari с явным ощущением, что его хотели обмануть.

Позже выяснилось, что мошенник использовал технологию DeepFake Voice. Эта технология позволяет с помощью искусственного интеллекта имитировать голос человека, с точностью до интонации и акцента. В данном случае, мошенник, скорее всего, использовал запись голоса Бенедетто Виньи, чтобы сделать звонок максимально правдоподобным.

Этот случай является ярким примером того, как технологии могут быть использованы не только во благо, но и для противоправных целей. Важно понимать, что с развитием искусственного интеллекта, мошенники будут использовать всё более изощренные методы.

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 100
03.08.2024
Фото:Unsplash
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