Легенде Голливуда — легендарные модели: мы знаем, какие авто любит железный Арни

Стало известно, что в гараже Шварценеггера только культовые люксовые автомобили

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, отметивший 30 июля свой 77-й год рождения, прославился не только ролями в фильмах, ставших культовыми и политической карьерой. «Железный Арни» известен своей страстью к шикарным люксовым автомобилям.

Excalibur Series lll Phaeton – этот роскошный автомобиль выпущен ограниченной серией в 1141 экземпляров, и один из них стоит в гараже у Шварценеггера. Модель в ретро-стиле построена на стальной раме, у нее белоснежный салон с откидным верхом. Excalibur выпуска конца 70-х оснащен бензиновым двигателем объемом 5,7 л и способен разогнаться до 241 км/ч.

Excalibur Series lll Phaeton

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse – этот 1200-сильный родстер оснащен W-образным 16-клапанным бензиновым мотором. Крутящий момент силового агрегата с четырьмя турбинами составляет 1500 Нм. Двигатель двухместного родстера потребляет исключительно АИ-98, расходуя в городском цикле до 37 л на 100 км. «Болид» «железного Арни» способен разогнаться до максимальных 408 км/ч.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Dodge Challenger SRT8 – эта модель стала культовой, «маслкар» выпуска конца 2000-х годов оснащен бензиновым двигателем объемом 6,1 л с восемью цилиндрами. Максимальная мощность агрегата составляет 425 л. с. и 569 Нм крутящего момента. Шварценеггер выбрал экземпляр в эффектном оранжевом цвете.

Dodge Challenger SRT8

Bentley Continental Supersports – этот кабриолет получил 12-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 710 л.с. Максимальный крутящий момент в 1017 Нм доступен уже с 2000 оборотов в минуту. С места такой автомобиль разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 336 км/ч.

Bentley Continental Supersports

Hummer – большие внедорожники «Терминатор» тоже любит, модель актера выдает мощность в 1014 лошадей, способна ездить по диагонали и разворачиваться под углом с минимальным радиусом. Всего в коллекции восемь разномастных «Хаммеров», стоимость всех оценивается свыше 1 млн долларов (85,7 млн рублей по текущему курсу).

Unimog U1300 SE – этот уникальный грузовой пикап 1977 года выпуска отреставрировали и доработали специально для Шварценеггера. Специалисты сделали пневмоподвеску, 22-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами, дополнительное освещение и лебедку, а также защитные элементы по кузову. В салоне стоит премиальная акустическая система, камера заднего вида и эксклюзивная декоративная отделка. Под капотом – мотор объемом 6,4 л и мощностью 320 л. с.

Unimog U1300 SE

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Источник: Autonews