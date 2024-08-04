Чем опасна парковка автомобиля с вывернутыми колесами
Парковка автомобиля с вывернутыми колесами несет определенные риски, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
В таком положении создается дополнительная нагрузка на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. Со временем это может привести к их преждевременному износу, деформации и даже поломке, сообщил специалист.
Также растет нагрузка на шины из-за того, что парковка с вывернутыми колесами создает неравномерное напряжение в покрышках. Последствием будет их неравномерный износ. И третье последствие: парковка с вывернутыми колесами создает дополнительный риск при ДТП. Если в припаркованный с вывернутыми колесами автомобиль въедут, то он может неконтролируемо начать движение. Специалист порекомендовал в заключении парковаться с прямыми колесами.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Российская газета