Мотор 1.5, выносливый робот и полный привод – наш «китаец» за разумные деньги

Эксперт «За рулем» рассказал о Haval F7 4x4 стоимостью от 2 699 900 рублей

Несколько интересных вариантов полноприводных автомобилей, которые сегодня официально присутствуют на российском рынке и стоят менее 3 млн рублей, подобрал наш эксперт Юрий Тимкин.

Среди них стоит обратить внимание на Haval F7, первый локализованный в России автомобиль компании, стоимость которого начинается от 2 699 900 рублей. По нынешним временам цена за современный кроссовер вполне терпимая. Есть на рынке еще и его купеобразная версия F7x – с полным приводом, но за нее просят уже три миллиона.

F7 в 2022 году обновили, а уже в конце лета ожидается новое поколение кроссовера. Но и нынешние автомобили покупают неплохо, и запасы на складах у дилеров пока не иссякли.

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– С полным приводом предлагается как версия с базовым мотором 1.5 (150 л.с.), так и с 2.0 (190 л.с.). В первом случае придется заплатить минимум 2,7 млн рублей, во втором – 2,9 млн.

«Семерка» выделяется выносливой трансмиссией – робот в меньшей степени боится высоких нагрузок и не размыкает сцепления, когда приходится трогаться в горку. Только подвеска F7 не очень хороша на разбитых дорогах – тряска и стуки порой докучают.

О других полноприводных кроссоверах, которые можно найти на нашем рынке, читайте в материале «4х4 за разумные деньги — укладываемся в 2,5-3 млн».