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Мотор 1.5, выносливый робот и полный привод – наш «китаец» за разумные деньги

Эксперт «За рулем» рассказал о Haval F7 4x4 стоимостью от 2 699 900 рублей

Несколько интересных вариантов полноприводных автомобилей, которые сегодня официально присутствуют на российском рынке и стоят менее 3 млн рублей, подобрал наш эксперт Юрий Тимкин.

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Среди них стоит обратить внимание на Haval F7, первый локализованный в России автомобиль компании, стоимость которого начинается от 2 699 900 рублей. По нынешним временам цена за современный кроссовер вполне терпимая. Есть на рынке еще и его купеобразная версия F7x – с полным приводом, но за нее просят уже три миллиона.

Мотор 1.5, робот и полный привод – проверенный кроссовер по адекватной цене

F7 в 2022 году обновили, а уже в конце лета ожидается новое поколение кроссовера. Но и нынешние автомобили покупают неплохо, и запасы на складах у дилеров пока не иссякли.

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– С полным приводом предлагается как версия с базовым мотором 1.5 (150 л.с.), так и с 2.0 (190 л.с.). В первом случае придется заплатить минимум 2,7 млн рублей, во втором – 2,9 млн.

«Семерка» выделяется выносливой трансмиссией – робот в меньшей степени боится высоких нагрузок и не размыкает сцепления, когда приходится трогаться в горку. Только подвеска F7 не очень хороша на разбитых дорогах – тряска и стуки порой докучают.

О других полноприводных кроссоверах, которые можно найти на нашем рынке, читайте в материале «4х4 за разумные деньги — укладываемся в 2,5-3 млн».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Алексеева Елена
Фото:Haval и «За рулем»
Количество просмотров 77121
07.08.2024
Фото:Haval и «За рулем»
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Отзывы о Haval F7 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.

-5