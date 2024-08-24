Вы можете лишиться машины, если у перекупа не будет этого документа

Россиянам рассказали о возможных рисках при покупке машины у перекупщика

Договор купли-продажи транспортного средства в обязательном порядке должен содержать информацию и о продавце, и о покупателе. Объясняем, чем рискует покупатель, если сделку оформляет перекупщик, а его данные не вписаны в ПТС.

Перекуп – это человек, зарабатывающий на перепродаже автомобилей, он ищет на рынке варианты подешевле и с минимальными вложениями продает их подороже. Согласно требованиям ГАИ, при смене хозяина автомобиль необходимо поставить на учет в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

Перекупы обычно пропускают этап регистрации автомобиля – лишние записи о собственниках в ПТС должны стать сигналом о наличии технических или юридических проблем с автомобилем. К тому же перекупов зачастую не без оснований обвиняют в недобросовестности, поэтому им не нужны отметки о своей причастности к сделке купли-продажи.

Если в договоре купли-продажи автомобиля в регистрационных документах нет данных перекупщика, это значит, что без доверенности от собственника он не имеет права продавать машину, он не несет никакой ответственности, потому что не является одной из сторон договора.

Как правило, договор оформляется между покупателем и предыдущим хозяином, причем он даже может не присутствовать во время заключения сделки, а деньги получает перекуп. Для нового владельца есть риск, что через какое-то время бывший владелец заявит, что договор не подписывал, а денег не получал. Поэтому нового владельца через суд могут обязать вернуть автомобиль. Сделку могут признать недействительной и в случае банкротства бывшего владельца – машину у нового владельца заберут, продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долгов прежнего владельца.

Если в ПТС нет данных перекупщика, должен быть или договор купли-продажи между ним и предыдущим собственником, или доверенность от его имени. В противном случае перекупщик не имеет права продавать транспортное средство. Желательно, чтобы доверенность на продажу движимого имущества была заверена нотариусом.

Будет не лишним связаться с предыдущим собственником и заручиться его согласием, на всякий случай лучше сохранить переписку в мессенджере в виде скриншота. Форму оплаты за машину лучше выбрать безналичную – в этом случае можно будет предъявить банковскую выписку в качестве доказательства получения денег продавцом.

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Источник: Аргументы и Факты