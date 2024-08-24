Эти машины россияне страхуют по каско чаще всего
В первом полугодии текущего года россияне чаще всего страховали по каско машины брендов Kia, Lada и Hyundai, по информации «СберАвто» и «СберСтрахования».
За первое полугодие россияне чаще всего покупали японские (23% продаж всех «СберАвто»), южнокорейские (17%) и отечественные (15%) машины. Среди брендов лидером стали Lada (13%), Kia (9%), Hyundai (8%), Volkswagen (7%) и Toyota (6%). В топе самых популярных моделей находятся Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.
Уточняется, что чаще всего россияне по каско страхуют машины Kia (9%), далее следуют Lada (8%), Hyundai (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (4%).
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Газета.ru