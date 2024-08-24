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Эти машины россияне страхуют по каско чаще всего

СберСтрахование: россияне чаще всего оформляют каско на автомобили Kia и Lada

В первом полугодии текущего года россияне чаще всего страховали по каско машины брендов Kia, Lada и Hyundai, по информации «СберАвто» и «СберСтрахования».

За первое полугодие россияне чаще всего покупали японские (23% продаж всех «СберАвто»), южнокорейские (17%) и отечественные (15%) машины. Среди брендов лидером стали Lada (13%), Kia (9%), Hyundai (8%), Volkswagen (7%) и Toyota (6%). В топе самых популярных моделей находятся Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль

Уточняется, что чаще всего россияне по каско страхуют машины Kia (9%), далее следуют Lada (8%), Hyundai (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (4%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
24.08.2024
Фото:АГН Москва
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