В Россию привезли новый седан Chevrolet по цене Весты

Новые седаны Chevrolet Monza из Китая продают за 1,74 млн рублей

В июне минимальная цена седана Chevrolet Monza на одном из классифайдов с учетом утильсбора составляла 1 875 000 рублей, а к началу августа снизилась до 1 740 000 рублей.

Chevrolet Monza

Продавец отмечает, что за эти деньги покупатель получит все необходимые документы для регистрации автомобиля, включая СБКТС и ЭПТС. Для сравнения, отечественная Lada Vesta в максимальной комплектации Techno'24 с вариатором стоит 1 885 900 рублей.

Комплектации Chevrolet Monza включает два варианта силовых агрегатов: 113-сильный «атмосферник» объемом 1,6 литра с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или 163-сильный турбомотор объемом 1,4 литра с той же трансмиссией.

Chevrolet Monza

Салон автомобиля выполнен из ткани и оснащен мультифункциональным рулем. Среди опций: широкий моноэкран с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировка зеркал, USB-порты двух типов, 12-вольтовая розетка и светодиодная оптика.

Chevrolet Monza

Цены на Chevrolet Monza варьируются в зависимости от региона. В Москве и Челябинске аналогичный седан можно купить за 1 800 000 — 1 850 000 рублей. В Красноярске, Уфе, Владивостоке и Омске его цена превышает 1 900 000 рублей.

В России сегодня можно приобрести китайский кроссовер SWM G01 отечественной сборки по цене от 2,18 млн рублей. Подробнее в нашей публикации.

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Источник: «Автоновости дня»