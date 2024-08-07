#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

В Россию привезли новый седан Chevrolet по цене Весты

Новые седаны Chevrolet Monza из Китая продают за 1,74 млн рублей

В июне минимальная цена седана Chevrolet Monza на одном из классифайдов с учетом утильсбора составляла 1 875 000 рублей, а к началу августа снизилась до 1 740 000 рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Продавец отмечает, что за эти деньги покупатель получит все необходимые документы для регистрации автомобиля, включая СБКТС и ЭПТС. Для сравнения, отечественная Lada Vesta в максимальной комплектации Techno'24 с вариатором стоит 1 885 900 рублей.

В России посчитали китайские бренды – удивитесь, сколько их

Комплектации Chevrolet Monza включает два варианта силовых агрегатов: 113-сильный «атмосферник» объемом 1,6 литра с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или 163-сильный турбомотор объемом 1,4 литра с той же трансмиссией.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Салон автомобиля выполнен из ткани и оснащен мультифункциональным рулем. Среди опций: широкий моноэкран с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировка зеркал, USB-порты двух типов, 12-вольтовая розетка и светодиодная оптика.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Цены на Chevrolet Monza варьируются в зависимости от региона. В Москве и Челябинске аналогичный седан можно купить за 1 800 000 — 1 850 000 рублей. В Красноярске, Уфе, Владивостоке и Омске его цена превышает 1 900 000 рублей.

В России сегодня можно приобрести китайский кроссовер SWM G01 отечественной сборки по цене от 2,18 млн рублей. Подробнее в нашей публикации.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 4872
07.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0