Японский производитель снимает с производства бюджетный хэтчбек

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Mitsubishi прекращает выпуск Mirage за 1,4 млн рублей в пользу кроссоверов

Компания Mitsubishi Motors North America объявила о кардинальных изменениях по выпуску автомобилей в 2025 году. И главная новость – выпуск модели Mirage прекратится, а производство полностью сконцентрируется на выпуске кроссоверов для американского рынка.

Mitsubishi Mirage
Mitsubishi Mirage

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Отмечается, что флагманом обновленной линейки станет рестайлинговый Outlander, его дебют на рынке запланирован на первый квартал 2025 года. Обновленный кроссовер получит новый дизайн и роскошный интерьер. Японскую версию оснастят вентилируемыми сиденьями с кожаной обивкой, 12,3-дюймовой мультимедийной системой и новой аудиосистемой от Yamaha.

Интерьер Mitsubishi Mirage
Интерьер Mitsubishi Mirage

Mitsubishi готовит обновленный Outlander: что известно о новинке

Ожидается, что автомобиль оснастят усовершенствованной гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода на электротяге. Модель Eclipse Cross получит систему оповещения о пассажирах на заднем сиденье.

Уход Mirage и Mirage G4 с рынка означает конец эпохи доступных автомобилей Mitsubishi на американском авторынке, их цена варьировалась 16,6 до 17,7 тыс. долларов (примерно 1,4-1,5 млн рублей по текущему курсу). Теперь Mitsubishi сосредоточится на выпуске кроссоверов, востребованных на местном рынке. Такое решение отражает общую тенденцию автопроизводителей к отказу от компактных моделей в пользу более крупногабаритных и дорогих.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: CarAndDriver

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Светлана Тарасенко
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 873
07.08.2024
Фото:Mitsubishi
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