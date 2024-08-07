Японский производитель снимает с производства бюджетный хэтчбек

Mitsubishi прекращает выпуск Mirage за 1,4 млн рублей в пользу кроссоверов

Компания Mitsubishi Motors North America объявила о кардинальных изменениях по выпуску автомобилей в 2025 году. И главная новость – выпуск модели Mirage прекратится, а производство полностью сконцентрируется на выпуске кроссоверов для американского рынка.

Mitsubishi Mirage

Отмечается, что флагманом обновленной линейки станет рестайлинговый Outlander, его дебют на рынке запланирован на первый квартал 2025 года. Обновленный кроссовер получит новый дизайн и роскошный интерьер. Японскую версию оснастят вентилируемыми сиденьями с кожаной обивкой, 12,3-дюймовой мультимедийной системой и новой аудиосистемой от Yamaha.

Интерьер Mitsubishi Mirage

Ожидается, что автомобиль оснастят усовершенствованной гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода на электротяге. Модель Eclipse Cross получит систему оповещения о пассажирах на заднем сиденье.

Уход Mirage и Mirage G4 с рынка означает конец эпохи доступных автомобилей Mitsubishi на американском авторынке, их цена варьировалась 16,6 до 17,7 тыс. долларов (примерно 1,4-1,5 млн рублей по текущему курсу). Теперь Mitsubishi сосредоточится на выпуске кроссоверов, востребованных на местном рынке. Такое решение отражает общую тенденцию автопроизводителей к отказу от компактных моделей в пользу более крупногабаритных и дорогих.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: CarAndDriver