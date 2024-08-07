Конкурент Toyota Camry готовится выйти на рынок РФ — мы уже знаем цену

Geely анонсировала цены на бизнес-седан Preface в РФ — старт продаж уже скоро

Компания Geely объявила цены на флагманский бизнес-седан Preface, продажи которого уже скоро стартуют на рынке России. Известно, что покупателям автомобиль будет доступен в двух версиях: Luxury и Flagship. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Geely Preface

Geely Preface построен на платформе CMA, под капотом у него мощный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 2,0 литра и мощностью 200 л. c. Максимальный крутящий момент составляет 325 Н·м., в паре с мотором работает 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Габариты новинки: 4825×1880×1469 мм.

Geely Preface

«Geely Preface подготовлен к российским погодным условиям и включает полный " зимний " пакет, состоящий из подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, внешних зеркал, заднего стекла и форсунок омывателя», – подчеркнули в пресс-службе.

В списке оснащения базовой версии Luxury заявлены: зимний пакет, 17-дюймовые диски, диодные фары, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировками в десяти направлениях, цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками, передние и задние датчики парковки вместе с системой камер кругового обзора и другие опции.

Geely Preface

Модель в версии Luxury доступна для приобретения по цене 2,99 млн рублей, а при покупке автомобиля в кредит и по схеме Trade-in и с учетом специальных программ – от 2,69 млн рублей. В топовой версии Geely Preface тоже получил дополнительные системы безопасности и электронных ассистентов помощи водителю, а также другие опции. Автомобиль в исполнении Flagship можно будет купить по цене 3,217 млн рублей, а в рамках специальных программ цена стартует от 2,867 млн рублей. О старте продаж бизнес-седана Geely Preface в России будет объявлено дополнительно.

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Источник: пресс-служба Geely в России