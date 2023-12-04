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На российский рынок выйдет конкурент Toyota Camry на платформе Volvo

Geely Preface L с тремя моторами на 380 л.с. появится в России в 2024 году

Китайская компания Geely официально представила местному рынку обновленный седан Preface L (он же Xingrui L) с гибридной силовой установкой. В 2024 году продажи этого китайского автомобиля стартуют и в России.

Седан создан на совместной платформе Geely и Volvo CMA, его габариты 4825х1880х1469 мм, мощность и оснащение могут составить конкуренцию Toyota Camry. Для сравнения, габариты Camry XV70 – 4880x1840x1445 мм при колесной базе 2820 мм.

Geely Preface L
Geely Preface L
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В салоне Preface L — кожа. Доминируют черный или белый цвет, вставки – фиолетовые. Медиасистема состоит из дисплея с диагональю 13,2 дюйма и разрешением 2К, цифровая панель приборов «нарисована» на экране с диагональю 10,2 дюйма и разрешением 1920х532 пикселя. Беспроводная зарядка на 50 Вт поддерживает фирменные протоколы Huawei, Xiaomi и Oppo, есть четыре порта USB по два для передних и задних пассажиров.

В топовой версии Nebula в списке оснащений значатся: колеса размерности 215/55 R17, датчики света и дождя, панорамная крыша с люком, аудиосистема с восемью динамиками, электрорегулировки сиденья водителя по шести направлениям, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне от 0 до 150 км/ч, и масса систем помощи водителю.

Geely Preface L
Geely Preface L

Силовая установка состоит из двух электромоторов, в один из которых, мощностью 136 л.с., встроена система рекуперации кинетической энергии. Дополнительный двигатель на 81,5 л.с. выполняет роль стартер-генератора, но может подключаться во время нагрузок, например при резком старте. Бензиновый мотор объемом 1,5 л с тепловым КПД 44,26% выдает 163 «лошади». Координирует работу всех моторов трехступенчатая трансмиссия 3DHT, заявленный расход топлива составляет 4,22 л/100 км.

Geely Preface L
Geely Preface L

Если говорить о цене, то она варьируется от 17,9 до 20,7 тыс. долларов — от 1,606 до 1,858 млн рублей. В России такой Geely Preface будет продаваться через сеть официальных дилеров.

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Источник: ixbt.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемautohome.com.cn
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Фото:За Рулемautohome.com.cn
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