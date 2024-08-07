Незаконно: юрист не поддержал идею депутата о лишении водительских прав
Автовладельцев в России лишают водительского удостоверения за создание на трассе опасности для других участников дорожного движения, а отсутствие триколора на номерном знаке автомобиля таковым правонарушением не является. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.
Комментируя инициативу депутата Законодательного собрания Петербурга Павла Крупника о временном лишении водительских прав водителей, если на номерах их машин нет изображения флага России, поскольку это демонстрация неуважения к обществу, Крупник подверг критике эту идею.
«Никакого правонарушения в отсутствии триколора на номере нет. Вы же у себя на кофточке не носите знак триколора!» – задается риторическим вопросом юрист.
Также Славнов поинтересовался, какие сроки в таком случае будут предусмотрены, и напомнил, что максимальное наказание за нечитаемые номера предполагает срок до трех месяцев. Кроме того, Славнов поднял вопрос о следующем:
«А что делать, если флаг запачкало на дороге, например, зимой. Тоже лишать?» – недоумевает эксперт.
Крупник также заявил, что не понимает людей, переплачивающих за то, чтобы у них на номерах не было российского триколора. «Как по мне, так с флагом красиво», констатирует Славнов. При этом он напомнил, что частные компании не наделены полномочиями производить номера без государственной аккредитации и лицензии.
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Источник: 360.ru