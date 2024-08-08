Эту иномарку можно заправлять даже низкооктановым бензином
Ford Focus второго поколения является самым надежным автомобилем на вторичном рынке России по цене до полумиллиона рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
«На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства. При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью», – подчеркнул собеседник издания.
Рязанов уточнил, что ресурса двигателя таких моделей хватает на 300-350 тысяч километров пробега. При этом эксперт рекомендует не реже чем каждые 150 тыс км менять ремень газораспределительного механизма. Примерно столько же прослужат подшипники приводов, а вот стойки стабилизатора передней подвески могут пройти только 40-50 тыс километров, втулки – в два раза дольше, перечисляет Рязанов. Что касается амортизаторов, то они редко сохраняют свой функционал менее 110-140 тыс километров. При этом у автомобиля очень надежная задняя подвеска, констатирует эксперт.
Ford Focus – неприхотливый и недорогой в обслуживании автомобиль, особенно если вовремя проходить техобслуживание и избегать агрессивной езды. Причем автомобиль не требует заправки высокооктановым бензином, можно заливать в бак бензин АИ-92, вреда от этого не будет. Расход топлива составляет от 8,6 л до 10,6 л на 100 км, резюмировал Рязанов.
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Источник: gazeta.ru
Отзывы о Ford Focus ()
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.