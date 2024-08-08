Эту иномарку можно заправлять даже низкооктановым бензином

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Эксперт Рязанов назвал оптимальный автомобиль по цене до ₽500 000

Ford Focus второго поколения является самым надежным автомобилем на вторичном рынке России по цене до полумиллиона рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

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«На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства. При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью», – подчеркнул собеседник издания.
Ford Focus II
Ford Focus II

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Рязанов уточнил, что ресурса двигателя таких моделей хватает на 300-350 тысяч километров пробега. При этом эксперт рекомендует не реже чем каждые 150 тыс км менять ремень газораспределительного механизма. Примерно столько же прослужат подшипники приводов, а вот стойки стабилизатора передней подвески могут пройти только 40-50 тыс километров, втулки – в два раза дольше, перечисляет Рязанов. Что касается амортизаторов, то они редко сохраняют свой функционал менее 110-140 тыс километров. При этом у автомобиля очень надежная задняя подвеска, констатирует эксперт.

Ford Focus II
Ford Focus II

Ford Focus – неприхотливый и недорогой в обслуживании автомобиль, особенно если вовремя проходить техобслуживание и избегать агрессивной езды. Причем автомобиль не требует заправки высокооктановым бензином, можно заливать в бак бензин АИ-92, вреда от этого не будет. Расход топлива составляет от 8,6 л до 10,6 л на 100 км, резюмировал Рязанов.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Ford
Количество просмотров 13160
08.08.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+30