Эту иномарку можно заправлять даже низкооктановым бензином

Эксперт Рязанов назвал оптимальный автомобиль по цене до ₽500 000

Ford Focus второго поколения является самым надежным автомобилем на вторичном рынке России по цене до полумиллиона рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства. При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью», – подчеркнул собеседник издания.

Ford Focus II

Рязанов уточнил, что ресурса двигателя таких моделей хватает на 300-350 тысяч километров пробега. При этом эксперт рекомендует не реже чем каждые 150 тыс км менять ремень газораспределительного механизма. Примерно столько же прослужат подшипники приводов, а вот стойки стабилизатора передней подвески могут пройти только 40-50 тыс километров, втулки – в два раза дольше, перечисляет Рязанов. Что касается амортизаторов, то они редко сохраняют свой функционал менее 110-140 тыс километров. При этом у автомобиля очень надежная задняя подвеска, констатирует эксперт.

Ford Focus II

Ford Focus – неприхотливый и недорогой в обслуживании автомобиль, особенно если вовремя проходить техобслуживание и избегать агрессивной езды. Причем автомобиль не требует заправки высокооктановым бензином, можно заливать в бак бензин АИ-92, вреда от этого не будет. Расход топлива составляет от 8,6 л до 10,6 л на 100 км, резюмировал Рязанов.

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Источник: gazeta.ru