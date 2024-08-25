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Не запускается мотор? Вот основные причины

Эксперт Березин назвал 10 самых частых причин, из-за которых не заводится машина

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Глава отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин перечислил основные причины, из-за которых может не заводиться машина. Так, если мотор не запустился, а при повороте ключа зажигания слышен щелчок, то это указывает на неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. А если стартер не слышно, это говорит о повреждении втягивающего реле или якоря.

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Еще машина может не заводиться вследствие износа механических частей или окисления клемм источника питания. Менять стартер не обязательно: часто все ограничивается заменой отдельных элементов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.08.2024
Фото:Depositphotos
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