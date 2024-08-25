Не запускается мотор? Вот основные причины
Глава отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин перечислил основные причины, из-за которых может не заводиться машина. Так, если мотор не запустился, а при повороте ключа зажигания слышен щелчок, то это указывает на неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. А если стартер не слышно, это говорит о повреждении втягивающего реле или якоря.
Еще машина может не заводиться вследствие износа механических частей или окисления клемм источника питания. Менять стартер не обязательно: часто все ограничивается заменой отдельных элементов.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Газета.ru