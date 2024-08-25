Не запускается мотор? Вот основные причины

Эксперт Березин назвал 10 самых частых причин, из-за которых не заводится машина

Глава отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин перечислил основные причины, из-за которых может не заводиться машина. Так, если мотор не запустился, а при повороте ключа зажигания слышен щелчок, то это указывает на неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. А если стартер не слышно, это говорит о повреждении втягивающего реле или якоря.

Еще машина может не заводиться вследствие износа механических частей или окисления клемм источника питания. Менять стартер не обязательно: часто все ограничивается заменой отдельных элементов.

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Источник: Газета.ru