На покупку первой машины: молодые россияне стали чаще брать автокредиты

НБКИ: в России во II квартале выросла доля заемщиков в возрасте до 30 лет

В России выросла доля заемщиков, взявших автокредит в возрасте до 30 лет, причем этот показатель сильнее всего увеличился во II квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

«В II квартале 2024 года доля самых молодых граждан (до 30 лет) составила 16,8%, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 1,7 п. п. (процентных пунктов). (В I квартале 2024 года – 15,1%)», – говорится в сообщении пресс-службы НБКИ.

Согласно данным НБКИ, замечен небольшой рост и в группе заемщиков старше 50 лет – на 0,3 процентных пункта (п.п.), до 21,8%. Для сравнения, в I квартале 2024 года этот показатель составлял 21,5%. При этом сократились в структуре выданных автокредитов доли граждан в возрастных диапазонах от 40 до 50 лет – на 1,1 п. п., до 27,8% (в I квартале 2024 года – 28,9%) и от 30 до 40 лет – на 0,9 п. п. – до 33,6% (в I квартале 2024 года – 34,5%).

Самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет (33,6%), а меньшей – доля заемщиков моложе 30 лет (16,8%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, доля граждан моложе 30 лет растет наиболее динамично. Это объясняется разным подходом у молодежи и более возрастных россиян. Для молодежи автокредит является способом купить первую машину, а более «взрослые» граждане с помощью кредита меняют старую машину на новую.

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Источник: tass.ru