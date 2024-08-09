Дилеры готовят россиянам специальную программу к выходу флагманского кроссовера
Chery готовит к выходу на рынок России полноприводный кроссовер Tiggo 9. Согласно планам, автомобиль поступит в продажу осенью, в октябре текущего года. О планах рассказал директор бренда в РФ Дмитрий Максимов.
«Мы готовимся к представлению автомобиля, который в нашем модельном ряду займет позицию флагмана – это полноприводный кроссовер Tiggo 9», – уточнил директор бренда в РФ.
Также Максимов рассказал, что в преддверии этой премьеры по просьбам дилеров создадут программу «лояльного трейд-ина», чтобы потенциальные покупатели смогли поменять свой Chery на новую модель на максимально выгодных условиях.
Презентация флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 состоялась в феврале 2023 года, в длину кроссовер достигает 4820 мм. На китайском рынке автомобиль продается с турбомотором объемом 2,0 л TGDI серии Kunpeng, мощностью 261 л.с. Вполне вероятно, что для России мощность мотора дефорсируют до 249 л.с.. В паре с ним идет восьмиступенчатый автомат Aisin.
В списке оснащения богатых комплектаций заявлены: матричные фары, 20-дюймовые колеса, автопилот второго уровня и адаптивная подвеска. Примечательно, что салон Тигго 9 отделан дорогими материалами.
Напомним, бренд Chery стал лидером рейтинга по спросу на новые легковые автомобили в России весной 2024 года.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: chery.ru