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Дилеры готовят россиянам специальную программу к выходу флагманского кроссовера

Названы сроки выхода на рынок России кроссовера Chery Tiggo 9

Chery готовит к выходу на рынок России полноприводный кроссовер Tiggo 9. Согласно планам, автомобиль поступит в продажу осенью, в октябре текущего года. О планах рассказал директор бренда в РФ Дмитрий Максимов.

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«Мы готовимся к представлению автомобиля, который в нашем модельном ряду займет позицию флагмана – это полноприводный кроссовер Tiggo 9», – уточнил директор бренда в РФ.
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Также Максимов рассказал, что в преддверии этой премьеры по просьбам дилеров создадут программу «лояльного трейд-ина», чтобы потенциальные покупатели смогли поменять свой Chery на новую модель на максимально выгодных условиях.

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Презентация флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 состоялась в феврале 2023 года, в длину кроссовер достигает 4820 мм. На китайском рынке автомобиль продается с турбомотором объемом 2,0 л TGDI серии Kunpeng, мощностью 261 л.с. Вполне вероятно, что для России мощность мотора дефорсируют до 249 л.с.. В паре с ним идет восьмиступенчатый автомат Aisin.

Интерьер Chery Tiggo 9
Интерьер Chery Tiggo 9

В списке оснащения богатых комплектаций заявлены: матричные фары, 20-дюймовые колеса, автопилот второго уровня и адаптивная подвеска. Примечательно, что салон Тигго 9 отделан дорогими материалами.

Напомним, бренд Chery стал лидером рейтинга по спросу на новые легковые автомобили в России весной 2024 года.

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Источник: chery.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chery | Wikimedia
Количество просмотров 375
09.08.2024
Фото:Chery | Wikimedia
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