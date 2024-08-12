160-сильный «кореец» с 6-ступенчатым автоматом уже в России: известна цена
В Россию по альтернативным каналам продолжают поступать новые кроссоверы Hyundai Mufasa, на популярных сайтах можно увидеть более сотни предложений. Цена автомобиля сейчас стартует от 2,79 млн рублей.
За столько Hyundai Mufasa продают в мультибрендовом салоне в Воронеже, 2,9 млн рублей за кроссовер запросили в Казани.
Комплектация обоих автомобилей включает кожаный салон, панорамную крышу, цифровую приборную панель, медиасистему с большим экраном и прочее.
За 2,9 и 2,99 млн рублей кроссовер продают в Петербурге и Москве.
Под капотом всех Hyundai Mufasa 2,0-литровый 160-сильный двигатель и 6-ступенчатая АКП. Привод только передний.
Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»