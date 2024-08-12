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160-сильный «кореец» с 6-ступенчатым автоматом уже в России: известна цена

В РФ начали продавать новые кроссоверы Hyundai Mufasa по цене от 2,8 млн рублей

В Россию по альтернативным каналам продолжают поступать новые кроссоверы Hyundai Mufasa, на популярных сайтах можно увидеть более сотни предложений. Цена автомобиля сейчас стартует от 2,79 млн рублей.

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За столько Hyundai Mufasa продают в мультибрендовом салоне в Воронеже, 2,9 млн рублей за кроссовер запросили в Казани.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

Комплектация обоих автомобилей включает кожаный салон, панорамную крышу, цифровую приборную панель, медиасистему с большим экраном и прочее.

За 2,9 и 2,99 млн рублей кроссовер продают в Петербурге и Москве.

Под капотом всех Hyundai Mufasa 2,0-литровый 160-сильный двигатель и 6-ступенчатая АКП. Привод только передний.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 23
12.08.2024
Фото:
«За рулем»
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