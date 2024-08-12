160-сильный «кореец» с 6-ступенчатым автоматом уже в России: известна цена

В РФ начали продавать новые кроссоверы Hyundai Mufasa по цене от 2,8 млн рублей

В Россию по альтернативным каналам продолжают поступать новые кроссоверы Hyundai Mufasa, на популярных сайтах можно увидеть более сотни предложений. Цена автомобиля сейчас стартует от 2,79 млн рублей.

За столько Hyundai Mufasa продают в мультибрендовом салоне в Воронеже, 2,9 млн рублей за кроссовер запросили в Казани.

Hyundai Mufasa

Комплектация обоих автомобилей включает кожаный салон, панорамную крышу, цифровую приборную панель, медиасистему с большим экраном и прочее.

За 2,9 и 2,99 млн рублей кроссовер продают в Петербурге и Москве.

Под капотом всех Hyundai Mufasa 2,0-литровый 160-сильный двигатель и 6-ступенчатая АКП. Привод только передний.

Hyundai Mufasa

Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.

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Источник: «Автоновости дня»