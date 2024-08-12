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Передний привод, АКП и атмосферный мотор: новые кроссоверы Mazda привезли в РФ

В России дилер открыл продажи компактного кроссовера Mazda CX-4 за ₽4,2 млн

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Mazda CX-4.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

К покупке предлагается автомобиль в базовой комплектации Entry с передним приводом, 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 158 л.с. и АКП. Стоимость составляет 4,18 млн рублей.

Mazda CX-4
Mazda CX-4

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

Mazda CX-4 производят в Китае на совместном предприятии FAW Mazda. Автомобиль появился на рынке в 2016 году, после рестайлинга в 2019-м он стал больше похож на CX-5.

Ранее седан Mazda 6, кроссовер CX-5 и большой внедорожник CX-9 собирали в РФ. Сборка закончилась в марте 2022 года, когда Mazda заявила о приостановке поставок комплектующих на завод во Владивостоке.

Mazda CX-4
Mazda CX-4

Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 13
12.08.2024
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-4

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