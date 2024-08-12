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Средние цены на автомобили с пробегом снижаются на рынке РФ пятый месяц подряд

«Автостат»: цены на вторичном рынке России в июле снизились почти на 3%

Средняя цена (рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке России без учета объемов реализации) подержанного легкового автомобиля в июле 2024 года составляет 1,51 млн рублей. Такие данные озвучили специалисты аналитического агентства «Автостат» в рамках обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

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Согласно полученным данным, автомобили с пробегом в России стали дешевле на 2,7%, или на 42 тыс. рублей, по отношению к июню. Другими словами, средняя цена на машины демонстрирует устойчивое снижение на протяжении уже пяти месяцев подряд, начиная с марта текущего года.

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Примечательно, что в июле отрицательная динамика стала самой сильной, до этого рекордным в части падения цены был апрель (-1,6% к марту). При этом, если сравнивать результат июля с аналогичным месяцем годовой давности (в середине лета 2023-го), то с того времени автомобили с пробегом стали дороже. Но это незначительное подорожание – всего на 1%, или на 15 тыс. рублей.

С более подробной информацией о стоимости машин на вторичном рынке с разбивкой по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям можно ознакомиться в материалах «Автостата».

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 65
12.08.2024
Фото:Depositphotos
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