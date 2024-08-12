Дилеры привезли в Россию мощный седан нового поколения с АКП

В РФ появился купеобразный Volkswagen Passat CC второго поколения за ₽5,16 млн

На авторынке России появился купеобразный Volkswagen Passat CC второго поколения, завезенный из Китая по схеме параллельного импорта. Российским покупателям модель известна под названием Arteon.

За автомобиль просят 5,16 млн рублей, за эти деньги покупатель получит переднеприводную версию с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с., коробка – автомат.

Обновленный Arteon получил новую переднюю панель, сенсорный блок управления климат-контролем и обновленный дизайн руля. В помощь водителю – медиакомплекс нового поколения MIB3 с тачскрином диагональю 8,0 или 9,2 дюйма и система полуавтоматического управления Travel Assist – она отвечает, в том числе, за ускорение, рулевое управление и торможение на скорости до 210 км в час.

Volkswagen Passat CC

В гамму моторов автомобиля вошел 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью от 190 до 280 л.с., кроме того, потенциальным покупателям предложат дизельный агрегат объемом 2,0 л и мощностью 150 или 200 л.с., полный привод предлагают как опцию.

У автомобиля также есть гибридная модификация, в состав силовой установки которой вошли мотор TSI объемом 1,4 л, электродвигатель, 6-ступенчатый робот и система полного привода. «Заряженная» модификация Volkswagen Arteon R комплектуются турбо-«четверкой» объемом 2,0 л с отдачей 320 л.с.

Volkswagen Passat CC

Автомобиль отличается от традиционного Passat купеобразной формой кузова, кроме того, колесная база у Passat CC почти на 5 см длиннее и составляет 2,84 м, и это примерно на 13 см больше в сравнении с предшественником. Габариты: 4865/1875/1450 мм.

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Источник: autonews.ru