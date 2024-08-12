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Дилеры привезли в Россию мощный седан нового поколения с АКП

В РФ появился купеобразный Volkswagen Passat CC второго поколения за ₽5,16 млн

На авторынке России появился купеобразный Volkswagen Passat CC второго поколения, завезенный из Китая по схеме параллельного импорта. Российским покупателям модель известна под названием Arteon.

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За автомобиль просят 5,16 млн рублей, за эти деньги покупатель получит переднеприводную версию с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с., коробка – автомат.

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Обновленный Arteon получил новую переднюю панель, сенсорный блок управления климат-контролем и обновленный дизайн руля. В помощь водителю – медиакомплекс нового поколения MIB3 с тачскрином диагональю 8,0 или 9,2 дюйма и система полуавтоматического управления Travel Assist – она отвечает, в том числе, за ускорение, рулевое управление и торможение на скорости до 210 км в час.

Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC

В гамму моторов автомобиля вошел 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью от 190 до 280 л.с., кроме того, потенциальным покупателям предложат дизельный агрегат объемом 2,0 л и мощностью 150 или 200 л.с., полный привод предлагают как опцию.

У автомобиля также есть гибридная модификация, в состав силовой установки которой вошли мотор TSI объемом 1,4 л, электродвигатель, 6-ступенчатый робот и система полного привода. «Заряженная» модификация Volkswagen Arteon R комплектуются турбо-«четверкой» объемом 2,0 л с отдачей 320 л.с.

Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC

Автомобиль отличается от традиционного Passat купеобразной формой кузова, кроме того, колесная база у Passat CC почти на 5 см длиннее и составляет 2,84 м, и это примерно на 13 см больше в сравнении с предшественником. Габариты: 4865/1875/1450 мм.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 17
12.08.2024
Фото:Volkswagen
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