Машину привычного бренда привезут в Россию под заказ — а по какой цене?
На российском авторынке появился седан Toyota Corolla 2024 года выпуска, машину завезли по схеме параллельного импорта. Модель от японского производителя представлена в комплектации Pioneer, за нее выставлена цена 2,99 млн рублей.
Toyota Corolla оснащен атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л и мощностью 121 л.с., в паре с ним работает вариаторная трансмиссия, привод – передний. Габариты автомобиля: 4630/1780/1435 мм, колесная база – 2700 мм. У автомобиля вместительный багажник объемом 470 литров.
Комплектация выставленного на продажу автомобиля называется Pioneer, она включает такие функции, как: антиблокировочная система, антипробуксовочная система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система предотвращения столкновения, подушки безопасности водителя и пассажира, дистанционный запуск двигателя, адаптивный круиз-контроль, а также система автоматической парковки.
Отмечается, что указанная стоимость седана в 2,99 млн рублей не включает различные скидки. А автомобиль японского бренда можно также привезти под заказ по цене от 2,189 млн рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: tarantas/news
Отзывы о Toyota Corolla ()
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.