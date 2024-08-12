Машину привычного бренда привезут в Россию под заказ — а по какой цене?

В России продают новую Toyota Corolla в комплектации Pioneer за 2,99 млн рублей

На российском авторынке появился седан Toyota Corolla 2024 года выпуска, машину завезли по схеме параллельного импорта. Модель от японского производителя представлена в комплектации Pioneer, за нее выставлена цена 2,99 млн рублей.

Toyota Corolla оснащен атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л и мощностью 121 л.с., в паре с ним работает вариаторная трансмиссия, привод – передний. Габариты автомобиля: 4630/1780/1435 мм, колесная база – 2700 мм. У автомобиля вместительный багажник объемом 470 литров.

Toyota Corolla

Комплектация выставленного на продажу автомобиля называется Pioneer, она включает такие функции, как: антиблокировочная система, антипробуксовочная система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система предотвращения столкновения, подушки безопасности водителя и пассажира, дистанционный запуск двигателя, адаптивный круиз-контроль, а также система автоматической парковки.

Toyota Corolla

Отмечается, что указанная стоимость седана в 2,99 млн рублей не включает различные скидки. А автомобиль японского бренда можно также привезти под заказ по цене от 2,189 млн рублей.

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Источник: tarantas/news