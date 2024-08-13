Нужно ли предупреждать владельца об эвакуации его авто — мнения разделились
В Госдуме предложили обязать уполномоченных должностных лиц и специализированные организации уведомлять водителей об эвакуации автомобиля посредством СМС-сообщений за 10 минут до начала перемещения транспортного средства. С такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков (фракция «Новые люди»).
Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Задержание транспортного средства»). В пояснительной записке говорится, что существующая практика перемещения транспортных средств без уведомления «вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля».
При этом отмечается, что госинформсистемы МВД РФ и специализированных организаций содержат всю информацию о владельце транспортного средства. К тому же нормативно-правовыми актами уже закреплена обязанность сотрудников МВД РФ уведомлять граждан об использовании их транспортных средств в других случаях.
«Таким образом, положения законопроекта не предполагают введения новых практик для уполномоченных должностных лиц или специализированных организаций», – говорится в пояснительной записке.
В кабмине с неодобрением отнеслись к законопроекту, отметив, что на его реализацию потребуются дополнительные бюджетные ассигнования, чтобы обеспечить ответственных лиц доступом к информационным системам. Кроме того, необходимо провести работы по расширению функционала этих систем.
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Источник: ТАСС