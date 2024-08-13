«Подводные камни» китайских б/у авто: как избежать рисков при покупке
Эксперт Егор Васильев предупреждает, что покупка подержанных автомобилей китайских брендов может обернуться множеством проблем, особенно если они не прошли адаптацию к российским условиям. Прежде чем приобретать такой автомобиль, важно тщательно изучить его состояние.
Он рекомендует в первую очередь осмотреть кузов на предмет сколов, ржавчины и трещин сварных соединений. Особое внимание следует уделить зонам под ковриками, обивкой и в нише запасного колеса.
Днище автомобиля также требует тщательной проверки, особенно в районе колесных арок, порогов и выхлопной системы. Подвеску необходимо осмотреть на наличие люфтов, а также проверить целостность пыльников и сайлентблоков, которые, как отмечает эксперт, часто бывают слабыми местами у ранних китайских автомобилей.
Двигатель следует оценить на наличие утечек масла и антифриза, а также обратить внимание на любые посторонние шумы, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах. Если в машине установлен вариатор или робот, лучше передоверить оценку их состояния специалистам, так как их ремонт может оказаться дорогим и сложным из-за возможного дефицита запчастей.
Не менее важно проверить работу электроники. Если она функционирует нестабильно, это может указывать на сложные неисправности, устранение которых потребует значительных затрат.
Васильев рекомендует приобретать подержанные автомобили у официальных дилеров, так как это может предоставить некоторые гарантии и снизить риск столкнуться с серьёзными проблемами в будущем.
Недавно эксперты составили локальный рейтинг надежных автомобилей. Примечательно, что автомобилей китайских брендов среди них нет.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Прайм»