«Подводные камни» китайских б/у авто: как избежать рисков при покупке

Эксперт Васильев рассказал, какие китайские авто с пробегом лучше не покупать

Эксперт Егор Васильев предупреждает, что покупка подержанных автомобилей китайских брендов может обернуться множеством проблем, особенно если они не прошли адаптацию к российским условиям. Прежде чем приобретать такой автомобиль, важно тщательно изучить его состояние.

Он рекомендует в первую очередь осмотреть кузов на предмет сколов, ржавчины и трещин сварных соединений. Особое внимание следует уделить зонам под ковриками, обивкой и в нише запасного колеса.

Днище автомобиля также требует тщательной проверки, особенно в районе колесных арок, порогов и выхлопной системы. Подвеску необходимо осмотреть на наличие люфтов, а также проверить целостность пыльников и сайлентблоков, которые, как отмечает эксперт, часто бывают слабыми местами у ранних китайских автомобилей.

Двигатель следует оценить на наличие утечек масла и антифриза, а также обратить внимание на любые посторонние шумы, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах. Если в машине установлен вариатор или робот, лучше передоверить оценку их состояния специалистам, так как их ремонт может оказаться дорогим и сложным из-за возможного дефицита запчастей.

Не менее важно проверить работу электроники. Если она функционирует нестабильно, это может указывать на сложные неисправности, устранение которых потребует значительных затрат.

Васильев рекомендует приобретать подержанные автомобили у официальных дилеров, так как это может предоставить некоторые гарантии и снизить риск столкнуться с серьёзными проблемами в будущем.

Недавно эксперты составили локальный рейтинг надежных автомобилей. Примечательно, что автомобилей китайских брендов среди них нет.

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Источник: «Прайм»