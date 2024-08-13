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Россиянам не хватает выплат по ОСАГО на ремонт автомобиля

В России перестало хватать лимита выплат в ₽400 тыс. для ремонта машин по ОСАГО

Россияне все чаще сталкиваются с нехваткой выплат по ОСАГО для покрытия ремонта машины, сообщают страховщики. Директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова рассказала, что в России ежегодно растет количество ДТП с ущербом выше 400 тыс. рублей.

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По ее информации, в первом полугодии 2024 года их было уже 3,3% от всех дорожных инцидентов. При этом за тот же период 2023 года доля таких случаев составляла 1,7%. Специалист считает, что причина в подорожании ремонта авто из-за роста цен на запчасти и работы.

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Управляющий партнер «ГТК-Авто» Александр Сагун пояснил, что в последний раз порог лимита выплат по ОСАГО менялся в 2014 году, но сейчас цифры устарели из-за роста инфляции.

Глава департамента урегулирования убытков «Югории» Святослав Шувалов напомнил, что недостающую сумму для ремонта машины можно взыскать с виновника аварии. В ЦБ сообщили, что для снижения рисков можно купить расширенную добровольную страховку (ДОСАГО).

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
13.08.2024
Фото:Depositphotos
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