В сфере перевозок наведут порядок — новые правила заработают с 1 сентября 2024 года

Глава Росавтотранса Карпов рассказал об изменениях в организации перевозок в РФ

В России на рынке перевозок будут функционировать только четыре вида: пассажиров и багажа на регулярной основе, по заказам, легковыми такси и перевозки грузов. Об этом рассказал генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Сергей Карпов.

«Эти изменения важны, потому, что на рынке пассажирских перевозок сегодня мы видим коммерческие предложения, широко предлагаемые потребителям по всем законам маркетинга, которые, по мнению лиц, их организовывающих и выполняющих, не относятся ни к одному из видов пассажирских перевозок, регулируемых законодательством РФ, а следовательно, и обязательные требования лицензионного и разрешительного законодательства РФ, прямо влияющих на безопасность этих перевозок, соблюдаться не должны», – объяснил гендиректор.

Отмечается, что некоторые предприимчивые компании разработали алгоритмы обхода законодательства, они практикуют типовые соглашения и наборы документов для лиц, осуществляющих перевозки. Точные формулировки видов перевозок позволят работать на законных основаниях с исполнением всех нормативно-правовых актов, а также упростить контроль за их деятельностью.

Ранее законом не запрещалось при организации, например, туристических или экскурсионных поездок, продавать одно посадочное место, как и в регулярных перевозках. Теперь это запрещено, подчеркивает Карпов.

«Также для более понятного разделения регулярных и заказных пассажирских перевозок введен запрет на осуществление заказных перевозок за плату для неопределенного круга лиц. Отмечу что для данных перевозок вводится запрет на распространение информации о таких перевозках», – отметил топ-менеджер.

При этом Карпов подчеркнул, что законодательные инициативы призваны минимизировать конкуренцию между заказными и регулярными маршрутами.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу ряд изменений в 220-ФЗ, касающихся межрегиональных перевозок. В частности, вводится механизм, позволяющий исключать из реестра регулярные межрегиональные маршруты, которые не эксплуатируются и не имеют разрешительных документов. По словам Карпова, существует порядка тысячи таких маршрутов, предстоит их или привести в соответствие, или вычеркнуть.

Упрощается процедура рассмотрения заявлений перевозчиков в части введения и изменения межрегиональных маршрутов, сокращается количество оснований для отказа. Кроме того, с 1 сентября у регионов не будет полномочий устанавливать начальные и (или) конечные остановочные пункты по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Такое право будет только у городов федерального значения: Москвы, Петербурга и Севастополя.

«Хочу отметить, что основной посыл этих изменений – это упростить работу для законопослушных перевозчиков по оформлению новых и изменению действующих маршрутов, а также ввести механизмы исключения из реестра для неэксплуатируемых маршрутов», – подытожил Карпов.

Полный перечень изменений, вносимых в законодательство, опубликован на сайте Росавтотранса.

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Источник: transport-news.ru