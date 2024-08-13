Дешевле не бывает — на авторынке нашли самый доступный гибридный кроссовер

Evolute i-Space назван самым доступным кроссовером-гибридом на авторынке России

Первый гибридный кроссовер отечественного производства Evolute i-Space признан самым доступным среди всех автомобилей подобного типа, официально представленных в РФ. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе проведенного исследования, сообщили в пресс-службе компании-производителя.

Во время сбора информации аналитики проанализировали рекомендованные розничные цены (РРЦ) 17 модификаций гибридных автомобилей восьми различных брендов премиум-класса и массового сегмента.

«Рекомендованная розничная цена Evolute i-Space, сборка которого организована на первом в России специализированном заводе по производству электромобилей в Липецкой области, составляет 3,36 млн рублей. Ближайшая к Evolute i-Space модель из рейтинга с гибридной силовой установкой обойдется покупателям более чем на 400 тыс. рублей дороже. Разница между РРЦ на Evolute i-Space и на модель с противоположного ценового «полюса» и вовсе превышает 13 млн рублей!» – подчеркивают в пресс-службе.

Evolute i-Space

Причем российские покупатели могут купить кроссовер Evolute i-Space еще дешевле – за 2,99 млн рублей, благодаря специальным программам и trade-in.

В длину кроссовер составляет 4760 мм при размере колесной базы в 2785 мм, в просторном 7-местном салоне на третьем ряду будет комфортно даже взрослым пассажирам. Покупатели по достоинству оценят панорамную крышу, вместительный багажник и возможность трансформации внутри салона.

Evolute i-Space

Средний расход топлива Evolute i-Space составляет всего 5,5 л на 100 км, полного заряда батареи хватит до 87 км. В помощь водителю и для удобства пассажиров предлагаются различные премиальные опции, обеспечивающие высокий уровень комфорта и безопасности.

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Источник: пресс-служба Evolute