#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Дешевле не бывает — на авторынке нашли самый доступный гибридный кроссовер

Evolute i-Space назван самым доступным кроссовером-гибридом на авторынке России

Первый гибридный кроссовер отечественного производства Evolute i-Space признан самым доступным среди всех автомобилей подобного типа, официально представленных в РФ. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе проведенного исследования, сообщили в пресс-службе компании-производителя.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

Во время сбора информации аналитики проанализировали рекомендованные розничные цены (РРЦ) 17 модификаций гибридных автомобилей восьми различных брендов премиум-класса и массового сегмента.

«Рекомендованная розничная цена Evolute i-Space, сборка которого организована на первом в России специализированном заводе по производству электромобилей в Липецкой области, составляет 3,36 млн рублей. Ближайшая к Evolute i-Space модель из рейтинга с гибридной силовой установкой обойдется покупателям более чем на 400 тыс. рублей дороже. Разница между РРЦ на Evolute i-Space и на модель с противоположного ценового «полюса» и вовсе превышает 13 млн рублей!» – подчеркивают в пресс-службе.
Evolute i-Space
Evolute i-Space

Причем российские покупатели могут купить кроссовер Evolute i-Space еще дешевле – за 2,99 млн рублей, благодаря специальным программам и trade-in.

В длину кроссовер составляет 4760 мм при размере колесной базы в 2785 мм, в просторном 7-местном салоне на третьем ряду будет комфортно даже взрослым пассажирам. Покупатели по достоинству оценят панорамную крышу, вместительный багажник и возможность трансформации внутри салона.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Средний расход топлива Evolute i-Space составляет всего 5,5 л на 100 км, полного заряда батареи хватит до 87 км. В помощь водителю и для удобства пассажиров предлагаются различные премиальные опции, обеспечивающие высокий уровень комфорта и безопасности.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба Evolute

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Evolute
Количество просмотров 29
13.08.2024
Фото:Evolute
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Evolute i-Space

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв