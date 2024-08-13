Цены растут, продажи падают: рынку не хватает дешевых внедорожников и кроссоверов

В России за полгода в два раза упали продажи подержанных иномарок без пробега

Продажи иномарок без пробега в период с января по июнь 2024 года упали на рынке России более чем в два раза. К такому выводу пришли специалисты ресурса «Дром» в ходе проведенного исследования.

Отмечается также, что средняя цена автомобиля за отчетный период выросла на 38% – с 1,6 млн до 2,21 млн рублей.

По мнению специалистов, российские автовладельцы, намеревавшиеся приобрести иномарку без пробега, скорректировали свои запросы и стали искать более бюджетные варианты. Хотя цены и в этом сегменте увеличились минимум на 10%.

Согласно данным, самое сильное падение продаж зафиксировано в категории автомобилей с пробегом у внедорожников и кроссоверов. Для сравнения: в частности, от 21,9% Subaru Forester до 28,5% на Toyota Land Cruiser Prado.

Напомним, ранее специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке» выяснили, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в июле 2024 года составляет 1,51 млн рублей. Цена рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке России без учета объемов реализации.

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Источник: Российская газета