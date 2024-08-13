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Бензин в России снова подорожает: маркетолог объяснила причину

Эксперт Суворова предрекла рост цены бензина АИ-95 к осени в Москве до 70 рублей

Стоимость бензина АИ-95 на столичных заправках может подняться к осени с нынешних чуть более 62 рублей до 70 рублей за литр. Таким прогнозом поделилась в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова.

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В качестве базовых причин ежегодного роста цен на бензин она назвала летний сезон отпусков, сезон ягод, фруктов и овощей, когда дачники в августе собирают урожай и чаще ездят из города в область.

«Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета, проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, сокращение выпуска нефти. К сожалению, ощутимого снижения стоимости бензина в 2024 году ждать не стоит, цены на бензин будут расти. Многолетняя практика и статистика это подтверждают», – констатирует собеседник издания.

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При этом Суворова напомнила, что в других субъектах РФ другие цены на топливо. В частности, в Подмосковье на расстоянии 100 км от столицы, можно заправить автомобиль на 20-30 копеек за литр дешевле, чем в Москве. Аналогичные цены два месяца назад фиксировались в Воронеже, а в Петербурге топливо на 30-40 копеек дороже, чем в Москве. В целях экономии бюджета автовладельцам нужно заправляться, используя карты лояльности, подытожила Суворова.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Количество просмотров 16
13.08.2024
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
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