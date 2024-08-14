За езду на шумном автомобиле нарушителей строго накажут
В России необходимо прописать норму, в рамках которой сотрудники полиции получат полномочия в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспортного средства за шумную езду. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.
«Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве», – подчеркнул парламентарий.
По словам Хамзаева. Во время недавнего первого рейда в России против громких водителей автомобилей, прошедшего в Петербурге, сотрудники ГАИ использовали шумомеры, чтобы зафиксировать уровень громкости транспортного средства.
Депутат отметил, что массовые обращения с жалобами на шумные машины регулярно поступают от жителей таких городов, как Петербурга, Москва, Махачкала, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Краснодар, Набережные Челны и Красноярск.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ria.ru