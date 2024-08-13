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«Шумных» водителей накажут штрафом — в ЛДПР подготовили инициативу

ЛДПР предлагает в 50 раз увеличить штраф за очень громкий выхлоп машин на трассе

Инициативу увеличить с 500 рублей до 25 тыс. рублей штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах предложил координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты в Московскую городскую думу 8 созыва от ЛДПР Роман Крастелев.

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«До недавнего времени бороться со слишком "шумными" авто- и мотовладельцами было сложно технически. Не было необходимой аппаратуры, которая делала бы замеры и выделяла слишком громкое транспортное средство в потоке машин. К счастью, сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В Москве уже появился экспериментальный комплекс для измерения шума проезжающего транспорта, были сделаны первые замеры на Чистопрудном бульваре. Таким образом, у технической стороны вопроса появилось решение», – уточнил координатор.

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По словам Крастелева, необходимо разобраться в таких правовых моментах, как: сертификация камер фиксации, разработка методики замера, определение степени ответственности для нарушителей и внесение изменения в действующее законодательство.

«На сегодняшний день шум на дороге свыше 96 децибел запрещен, так как он нарушает покой и снижает качество жизни человека. В соответствии с КоАП РФ штраф за превышение этого значения составляет лишь 500 рублей. При этом данная проблема для жителей Москвы является особенно актуальной», – объяснил кандидат в депутаты.

Крастелев привел в пример полицию Петербурга, которая первой среди регионов РФ разработала и внедрила эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами.

Необходимо перенять этот опыт для Москвы и увеличить штраф с 500 рублей до 25 тысяч рублей, убежден политик. Совместно с кандидатами в Мосгордуму от ЛДПР и председателем Общероссийского движения предпринимателей Андреем Ковалевым Крастелев намерен провести фиксацию шума на Страстном бульваре и Козицком переулке Москвы, чтобы доказать факт превышения уровня шума.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:DPA/TASS
Количество просмотров 33
13.08.2024
Фото:DPA/TASS
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