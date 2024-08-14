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АКП и моторы объемом 1,5 и 2,0 литра: в России появится новый «китаец»

Компания Changan анонсировала новую модель в России

Китайский автопроизводитель Changan в своих соцсетях анонсировал новую модель. Компания опубликовала снимок фары автомобиля с надписью «Новый Changan в России. Скоро».

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Что это будет за модель, не уточняется. СМИ пишут, что это может быть CS75 Plus. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм или 2-литровым двигателем на 233 л.с. и 390 Нм. В обеих версиях машина оснащена 8-ступенчатой АКП.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: страница «ВКонтакте» компании Changan

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Ушакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 9
14.08.2024
Фото:Changan
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