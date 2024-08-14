АКП и моторы объемом 1,5 и 2,0 литра: в России появится новый «китаец»
Китайский автопроизводитель Changan в своих соцсетях анонсировал новую модель. Компания опубликовала снимок фары автомобиля с надписью «Новый Changan в России. Скоро».
Что это будет за модель, не уточняется. СМИ пишут, что это может быть CS75 Plus. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм или 2-литровым двигателем на 233 л.с. и 390 Нм. В обеих версиях машина оснащена 8-ступенчатой АКП.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: страница «ВКонтакте» компании Changan