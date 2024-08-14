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Аналитики подсчитали, во сколько обойдется обслуживание самого дешевого седана

Владелец Changan Alsvin тратит на его содержание ₽12,5 тысяч в месяц

Владелец китайского седана Changan Alsvin тратит на его содержание 150 тыс рублей за один год. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат».

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Этот автомобиль официально представлен на авторынке России, минимальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) составляет в настоящее время 1,75 млн рублей. Седан оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 98 л.с., он работает в паре с 5-ступенчатым роботом.

Changan Alsvin
Changan Alsvin

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При помощи «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем» аналитики выяснили, что за пять лет расходы владельца седана Changan Alsvin составят 751,5 тысячи рублей, при условии, что пробег за пять лет достигнет 100 тыс. км, а регионами эксплуатации будут Москва и Подмосковье. Кроме того, возраст и стаж водителя будут составлять 35 и 10 лет соответственно. В этом случае в среднем за год владелец седана заплатит чуть более 150 тыс. рублей, в месяц – 12,5 тыс. рублей.

Changan Alsvin
Changan Alsvin

Другими словами, один километр пробега обойдется в 7,5 рубля, причем 45% всех денег уйдет на покупку бензина (336,9 тыс. руб.). Примерно 30% от общей суммы уйдет на страхование: каско – 146,5 тыс. рублей, ОСАГО – 67,5 тыс. рублей.). Чуть более 20% нужно будет заплатить за техническое обслуживание – 165,7 тыс. рублей. Еще примерно 5% пойдут на комплект зимних шин (29 тыс. рублей) и уплату транспортного налога (5,9 тыс. рублей).

Отмечается, что наибольшие затраты на содержание самого бюджетного седана производства КНР придутся на первый год владения – порядка 170 тыс. рублей, причем из-за трат на зимние шины. В оставшиеся четыре года владелец Changan Alsvin потратит 140-150 тыс. рублей.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 89
14.08.2024
Фото:
«За рулем»
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