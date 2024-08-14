Эта легковушка с пробегом признана самой популярной в России
За первое полугодие текущего года в России купили 62,7 тысячи седанов Lada 2107. Этот автомобиль стал самым популярным в РФ среди подержанных легковушек. За ним по популярности следует Lada 2114 (Самара-2, продано 59,1 тыс. штук).
На третьей и четвертой строчках разместились Kia Rio и Hyundai Solaris (55,8 тыс. и 54,3 тыс. соответственно). На пятом месте оказался Ford Focus (продано 51,1 тыс. штук).
Также в топ-10 самых популярных подержанных легковушек вошли седан Lada 2170 Приора, внедорожник Lada 4×4, Toyota Corolla, Toyota Camry и седан Lada 2110.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автостат»