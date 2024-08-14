На Урале автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Утром 14 августа на 7-м километре трассы Первоуральск – Шаля столкнулись пассажирский «пазик» и Volkswagen Golf.
По предварительной информации, сразу после ДТП двух пассажиров автобуса, водителя и пассажира легковушки госпитализировали. Позднее еще пять пассажиров автобуса обратились за медпомощью.
В момент аварии в салоне автобуса, следовавшего по 110-му маршруту Новоуткинск – Первоуральск, находились десять человек.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ГИБДД Свердловской области