На Урале автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Под Первоуральском в аварии с автобусом пострадали девять человек

Утром 14 августа на 7-м километре трассы Первоуральск – Шаля столкнулись пассажирский «пазик» и Volkswagen Golf.

По предварительной информации, сразу после ДТП двух пассажиров автобуса, водителя и пассажира легковушки госпитализировали. Позднее еще пять пассажиров автобуса обратились за медпомощью.

В момент аварии в салоне автобуса, следовавшего по 110-му маршруту Новоуткинск – Первоуральск, находились десять человек.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: ГИБДД Свердловской области