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В России подешевел надежный бюджетный японский седан

Новые седаны Honda Crider из КНР продают от 1,85 млн рублей

Седан Honda Crider считается в Китае альтернативой Civic, а в Россию поставляется через частных импортеров. В июле его цена на одном из сайтов объявлений начиналась от 2 050 000 рублей, но в августе она снизилась на 200 тысяч рублей.

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Honda Crider
Honda Crider

Сейчас за 1 850 000 рублей можно приобрести новый Crider 2023 года выпуска от частного продавца из Заринска (Алтайский край). В цену включены утилизационный сбор и оформленный электронный ПТС.

Хотя конкретная комплектация не упоминается, стандартное оборудование Crider включает регулируемую в двух плоскостях рулевую колонку, кожаные сиденья, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, камеру заднего вида, панель приборов с цифровым спидометром, светодиодные фары с противотуманками, мультимедийную систему с интерфейсом на английском языке и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Honda Crider
Honda Crider

Проверенный и надежный кроссовер 4x4 с мотором 1,5 и роботом оценили в 2,9 млн

В других регионах цены на Honda Crider варьируются: в Екатеринбурге его предлагают за 1 900 000 рублей, в Казани — от 2 010 000 рублей, а в Краснодаре, Подольске и Стерлитамаке — не менее чем за 2 150 000 рублей.

Honda Crider оснащается литровым турбированным мотором, мощностью 122 л.с., и вариатором.

Базируется автомобиль на удлиненной и расширенной платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit.

Honda Crider
Honda Crider

Производят модель на совместном предприятии GAC-Honda в Китае.

Недавно кроссовер Belgee X70, собранный в Беларуси, получил положительную оценку эксперта «За рулем». Этот автомобиль, который является переработанной версией популярного в России Geely Atlas Pro, стоит 2,9 млн рублей и отличается проверенной надежностью.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
15.08.2024
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