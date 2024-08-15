В России подешевел надежный бюджетный японский седан
Седан Honda Crider считается в Китае альтернативой Civic, а в Россию поставляется через частных импортеров. В июле его цена на одном из сайтов объявлений начиналась от 2 050 000 рублей, но в августе она снизилась на 200 тысяч рублей.
Сейчас за 1 850 000 рублей можно приобрести новый Crider 2023 года выпуска от частного продавца из Заринска (Алтайский край). В цену включены утилизационный сбор и оформленный электронный ПТС.
Хотя конкретная комплектация не упоминается, стандартное оборудование Crider включает регулируемую в двух плоскостях рулевую колонку, кожаные сиденья, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, камеру заднего вида, панель приборов с цифровым спидометром, светодиодные фары с противотуманками, мультимедийную систему с интерфейсом на английском языке и 16-дюймовые легкосплавные диски.
В других регионах цены на Honda Crider варьируются: в Екатеринбурге его предлагают за 1 900 000 рублей, в Казани — от 2 010 000 рублей, а в Краснодаре, Подольске и Стерлитамаке — не менее чем за 2 150 000 рублей.
Honda Crider оснащается литровым турбированным мотором, мощностью 122 л.с., и вариатором.
Базируется автомобиль на удлиненной и расширенной платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit.
Производят модель на совместном предприятии GAC-Honda в Китае.
Недавно кроссовер Belgee X70, собранный в Беларуси, получил положительную оценку эксперта «За рулем». Этот автомобиль, который является переработанной версией популярного в России Geely Atlas Pro, стоит 2,9 млн рублей и отличается проверенной надежностью.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»