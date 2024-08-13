Проверенный и надежный кроссовер 4x4 с мотором 1,5 и роботом оценили в 2,9 млн
И что характерно, автомобиль почти что наш: «китаец» белорусской сборки. А еще в нем легко узнать уже полюбившийся россиянам Geely Atlas Pro. Китайский производитель передал отживающую свой век модель новому белорусскому бренду. Однако автомобиль проверен временем и может похвастать надежностью.
Стоимость такой машины на российском рынке – от 2 894 990 рублей, отмечает эксперт Юрий Тимкин.
Это гибридный автомобиль с полным приводом. В его составе – трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с., который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. Максимальная суммарная мощность силовой установки составляет 190 л.с. В паре с двигателем работает роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Средний заявленный расход топлива – 6,8 л/100 км.
Belgee X70
Belgee X70
Мнение специалиста
Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:
– В сознании многих автомобилистов сложилось представление, что гибридный автомобиль – это непременно «овощ», которому в левом ряду делать нечего. Atl… то есть Х70 – не таков. Он достаточно бодр при обгонах. Но еще более позитивные ощущения оставляет живая управляемость – это редкий автомобиль с китайской родословной, не пасующий в скоростных связках.
О других полноприводных кроссоверах, которые присутствуют на нашем рынке, рассказываем подробно в материале «4х4 за разумные деньги — укладываемся в 2,5-3 млн».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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