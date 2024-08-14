Машины с рекордными пробегами: самые надежные кроссоверы и внедорожники

Эксперты iSeeCars перечислили самые долговечные кроссоверы и внедорожники

Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг самых долговечных кроссоверов и внедорожников. Они проанализировали данные о пробеге сотен миллионов машин с учетом года их выпуска.

В результате звание самого надежного автомобиля в категории SUV получил японский внедорожник Toyota Sequoia, который в 36,4% случаев способен проехать свыше 402 тыс. километров, что в 4,7 раза больше по сравнению со среднестатистической машиной этого сегмента.

Toyota Sequoia

В топ-3 лидеров рейтинга, включающего 20 моделей автомобилей, вошли еще две модели Toyota. Это Toyota 4Runner, который в 26,8% случаев достигает рекордных пробегов, и Toyota Highlander Hybrid (25,9% рекордных пробегов).

Toyota 4Runner

На четвертой строчке находится Chevrolet Suburban. 22% этих машин могут проехать более 402 тыс. километров. 250 тыс. миль обычно проезжает и каждый пятый (20,7%) Lexus GX, что в 2,6 раза превышает средний показатель.

Chevrolet Suburban

Самые долговечные кроссоверы и внедорожники

1. Toyota Sequoia

2. Toyota 4Runner

3. Toyota Highlander Hybrid

4. Chevrolet Suburban

5. Lexus GX

6. GMC Yukon XL

7. Chevrolet Tahoe

8. Honda Pilot

9. Toyota Highlander

10. GMC Yukon

11. Honda CR-V

12. Ford Expedition

13. Nissan Pathfinder

14. Nissan Armada

15. Mazda CX-9

16. Acura MDX

17. Cadillac Escalade ESV

18. Toyota RAV4

19. Dodge Durango

20. Subaru Outback

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: iSeeCars