Машины с рекордными пробегами: самые надежные кроссоверы и внедорожники
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг самых долговечных кроссоверов и внедорожников. Они проанализировали данные о пробеге сотен миллионов машин с учетом года их выпуска.
В результате звание самого надежного автомобиля в категории SUV получил японский внедорожник Toyota Sequoia, который в 36,4% случаев способен проехать свыше 402 тыс. километров, что в 4,7 раза больше по сравнению со среднестатистической машиной этого сегмента.
В топ-3 лидеров рейтинга, включающего 20 моделей автомобилей, вошли еще две модели Toyota. Это Toyota 4Runner, который в 26,8% случаев достигает рекордных пробегов, и Toyota Highlander Hybrid (25,9% рекордных пробегов).
На четвертой строчке находится Chevrolet Suburban. 22% этих машин могут проехать более 402 тыс. километров. 250 тыс. миль обычно проезжает и каждый пятый (20,7%) Lexus GX, что в 2,6 раза превышает средний показатель.
Самые долговечные кроссоверы и внедорожники
1. Toyota Sequoia
2. Toyota 4Runner
3. Toyota Highlander Hybrid
4. Chevrolet Suburban
5. Lexus GX
6. GMC Yukon XL
7. Chevrolet Tahoe
8. Honda Pilot
9. Toyota Highlander
10. GMC Yukon
11. Honda CR-V
12. Ford Expedition
13. Nissan Pathfinder
14. Nissan Armada
15. Mazda CX-9
16. Acura MDX
17. Cadillac Escalade ESV
18. Toyota RAV4
19. Dodge Durango
20. Subaru Outback
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Источник: iSeeCars