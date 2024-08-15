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Любимый кроссовер Renault вернулся в Россию: сколько он теперь стоит

В России начались продажи новых кроссоверов Renault Duster по цене от ₽2,1 млн

Компания Renault ушла из России в 2022 году, но на рынке продолжают продавать новые машины этого бренда. Так, на одном из сайтов объявлений продается новый Renault Duster 2022 года выпуска за 2 122 000 рублей. Полноприводный автомобиль продает частник из Иркутска.

Renault Duster
Renault Duster
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Машина продается в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. В оснащение входят тканевая отделка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа и прочее.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

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В Армавире продают новый Duster 2023 года выпуска за 2 550 000 рублей. Это автомобиль европейской сборки, оснащенный 114-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра и бесступенчатым вариатором. Привод передний.

В городе Вельск Архангельской области за 2 645 000 рублей продают собранный в Москве экземпляр 2022 года выпуска. Этот Duster оснащен 117-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра и 6-ступенчатой МКП. Привод полный.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 8
15.08.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+17