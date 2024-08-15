Любимый кроссовер Renault вернулся в Россию: сколько он теперь стоит
Компания Renault ушла из России в 2022 году, но на рынке продолжают продавать новые машины этого бренда. Так, на одном из сайтов объявлений продается новый Renault Duster 2022 года выпуска за 2 122 000 рублей. Полноприводный автомобиль продает частник из Иркутска.
Машина продается в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. В оснащение входят тканевая отделка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа и прочее.
В Армавире продают новый Duster 2023 года выпуска за 2 550 000 рублей. Это автомобиль европейской сборки, оснащенный 114-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра и бесступенчатым вариатором. Привод передний.
В городе Вельск Архангельской области за 2 645 000 рублей продают собранный в Москве экземпляр 2022 года выпуска. Этот Duster оснащен 117-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра и 6-ступенчатой МКП. Привод полный.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Renault Duster ()
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету