Запрет на экспорт бензина из РФ продлили до конца года

Правительство РФ ограничило экспорт бензина с 1 сентября до конца 2024 года

В России продлили запрет на экспорт бензина с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ.

Отмечается, что решение призвано поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке России в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Запрет не затронет поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Напомним, в настоящее время на территории Российской Федерации действует временный запрет на экспорт бензина, введенный Правительством РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года. Действие запрета приостанавливалось с 20 мая и до конца июля текущего года на фоне насыщенности внутреннего рынка автомобильным бензином и с целью недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями.

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Источник: government.ru