Стартует выпуск улучшенной Lada Vesta
АВТОВАЗ завершил подготовку к началу производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC. Серийное производство машин с этой системой и рядом других опций комфорта и безопасности стартует до конца августа текущего года.
Система курсовой устойчивости ESC поддерживает заданную водителем траекторию движения и улучшает проходимость автомобиля. Она была разработана в России.
В комплекс входят антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий по осям, стабилизация в повороте, контроль рыскания, противобуксовочная система, гидравлический помощник при торможении, автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске, а также включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.
В компании пояснили, что испытания ESC для Vesta длились два года. Они проходили в различных климатических условиях и на различных дорожных покрытиях, включая зимние полигоны и дороги общего пользования.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Vesta ()
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.