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Стартует выпуск улучшенной Lada Vesta

Компания АВТОВАЗ начнет производство Lada Vesta с ESC в августе

АВТОВАЗ завершил подготовку к началу производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC. Серийное производство машин с этой системой и рядом других опций комфорта и безопасности стартует до конца августа текущего года.

Lada Vesta
Lada Vesta
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Система курсовой устойчивости ESC поддерживает заданную водителем траекторию движения и улучшает проходимость автомобиля. Она была разработана в России.

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В комплекс входят антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий по осям, стабилизация в повороте, контроль рыскания, противобуксовочная система, гидравлический помощник при торможении, автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске, а также включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.

В компании пояснили, что испытания ESC для Vesta длились два года. Они проходили в различных климатических условиях и на различных дорожных покрытиях, включая зимние полигоны и дороги общего пользования.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7
14.08.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-53