Стартует выпуск улучшенной Lada Vesta

Компания АВТОВАЗ начнет производство Lada Vesta с ESC в августе

АВТОВАЗ завершил подготовку к началу производства Lada Vesta, оснащенной системой стабилизации курсовой устойчивости ESC. Серийное производство машин с этой системой и рядом других опций комфорта и безопасности стартует до конца августа текущего года.

Lada Vesta

Система курсовой устойчивости ESC поддерживает заданную водителем траекторию движения и улучшает проходимость автомобиля. Она была разработана в России.

В комплекс входят антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий по осям, стабилизация в повороте, контроль рыскания, противобуксовочная система, гидравлический помощник при торможении, автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске, а также включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.

В компании пояснили, что испытания ESC для Vesta длились два года. Они проходили в различных климатических условиях и на различных дорожных покрытиях, включая зимние полигоны и дороги общего пользования.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ