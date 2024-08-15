Сдержать цены российских заправках поможет Белоруссия

Белоруссия возобновила поставки бензина в РФ

На этой неделе Белоруссия возобновила экспорт бензина АИ-95 на российский рынок после месячного перерыва. В период с 12 по 14 августа поставки белорусского топлива составили до 3,7% от общего объема продаж АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Поставки носили нерегулярный характер, однако это улучшило предложение на бирже, что эксперты связывают с ростом цен на бензин в России.

Основной объем поставок шел через приграничные станции в Брянской и Смоленской областях. Ранее, в июне, Белоруссия поставила на российский рынок 8,7 тыс. тонн бензина и 32,7 тыс. тонн дизтоплива. Белорусские НПЗ, ограниченные санкциями на европейском рынке, активно используют российские порты для экспорта своих нефтепродуктов.

Белоруссия вернулась на российский рынок на фоне высоких цен на АИ-95 и АИ-100, которые достигли максимума в июле. В августе цена АИ-95 на СПбМТСБ снова начала расти, достигнув 72,8 тыс. рублей за тонну. Белорусские НПЗ, работающие через российского трейдера «Промсырьеимпорт», получают демпферные выплаты из бюджета РФ для компенсации разницы между закупочной и внутренней ценой.

В 2023 году Белоруссия поставила в Россию 45 тыс. тонн бензина, а за первые семь месяцев 2024 года — 40 тыс. тонн. Уровень оптовых цен на российском рынке делает поставки АИ-95 из Белоруссии привлекательными для местных НПЗ.

Напомним, Правительство РФ 14 августа продлило ограничения на экспорт бензина до конца 2024 года. Ожидается, что этот запрет продлится до конца октября, а потом досрочно будет отменен. Российские компании не экспортируют АИ-95, а рост его стоимости в отрасли связывают с неспособностью НПЗ удовлетворить высокий спрос.

Официальная мотивация ограничения: поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке России в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

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Источник: «Коммерсант»