Обновленный кроссовер получил полный привод и мощный мотор

Рестайлинговый кроссовер Nissan Kicks 2025 стал мощнее и дешевле, чем ожидали

Компания Nissan представила модернизированную версию компактного кроссовера Kicks 2025 года и обнародовала цены.

Рестайлинговую модель оснастили более мощным двигателем, у нее современный дизайн, а интерьер стал богаче. Стоимость базовой комплектации стартует с 21,83 тыс. долларов (примерно 1,96 млн рублей по актуальному курсу). Таким образом, в своем классе Kicks является одним из самых выгодных предложений.

Nissan Kicks 2025

Кроссовер оснащен 4-цилиндровым двигателем объемом 2,0 л мощностью 141 л. с., он передает тягу на передние колеса через бесступенчатую трансмиссию (CVT), полный привод доступен в качестве опции. Базовая комплектация включает светодиодное освещение, 7-дюймовый сенсорный экран с Bluetooth и пакет безопасности Nissan Safety Shield 360.

В средней комплектации SV есть беспроводные функции Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовый сенсорный экран и зарядное устройство для гаджетов. Что касается топовой версии SR, покупателям будут доступны уникальные светодиодные фары, черные глянцевые корпуса зеркал и опциональные 19-дюймовые колесные диски. Салон отделан в двух цветах, есть цифровая приборная панель и система ProPilot Assist.

Интерьер Nissan Kicks 2025

Кроме того, Kicks получил программу обслуживания Nissan Maintenance Care, она включает бесплатные проверки и три оплаченных замены масла на два года или 38 640 км.

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Источник: usa.nissannews.com